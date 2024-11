Trump articula novo chefe da OEA linha dura contra esquerdas

Nos últimos dias, o presidente eleito suspendeu por alguns instantes a nomeação de seu gabinete e recebeu em sua residência em Mar a Lago (Flórida) o chanceler do Paraguai, Rubén Ramírez Lezcano. Oficialmente, o encontro ocorreu para que ambos pudessem dialogar sobre a situação política na América Latina e contextos específicos como Cuba, Nicaragua e Venezuela. Mas a viagem teve um outro objetivo: fortalecer a campanha do paraguaio para ser o sucessor de Luis Almagro no comando da OEA.

Diplomatas e observadores da região consideraram que a acolhida de Trump ao paraguaio representa um sinal da força da candidatura do sul-americano.

A viagem ocorreu dias depois de uma conversa por telefone entre o presidente do Paraguai, Santiago Peña, com Trump. O argentino Javier Milei já havia estado na Flórida com o presidente eleito e, agora, foi o paraguaio quem manteve conversas sobre "o fortalecimento das relações e o desenvolvimento econômico".

Ramírez Lezcano, em sua viagem, ainda esteve com o bilionário Elon Musk, personagem que vem ganhando espaço até mesmo na composição da política externa de Trump. Além de participar de reuniões com Volodymyr Zelensky, o dono da plataforma X ainda teve encontros com o embaixador do Irã e outros interlocutores estrangeiros. No encontro, o chanceler ofereceu o Paraguai como local para investimentos de Musk.

Após a eleição de julho na Venezuela, o Paraguai se distanciou da postura adotada por Brasil, Colômbia e México, que buscavam uma mediação, sem reconhecer necessariamente a suposta vitória de Nicolás Maduro.

Numa reunião na OEA no final daquele mês, o Paraguai se aproximou da posição dos EUA e indicou que a fraude era uma realidade.