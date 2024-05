Negociações para tratado sobre pandemias terminam sem acordo

As conversações foram estendidas várias vezes, sem sucesso. O copresidente do grupo responsável, o Intergovernmental Negotiating Body (INB), Roland Driece, as descreveu como uma "montanha russa". "Não chegamos aonde esperávamos", afirmou.

O INB terá que informar sobre a falta de acordo diante da Assembleia Mundial da Saúde, o órgão máximo da OMS do qual fazem parte 194 países, que se reunirá em Genebra de 27 de maio a 1º de junho.

"Esperamos sinceramente que a Assembleia Mundial da Saúde tome as decisões adequadas para fazer esse processo avançar [...] e que cheguemos a um acordo sobre a pandemia, porque precisamos dele", enfatizou Driece.

"Isto é claramente uma pausa. A maioria dos Estados-membros quer continuar e consolidar o que se conseguiu", declarou à AFP, sob condição de anonimato, um diplomata asiático que participa das negociações.

A embaixadora dos Estados Unidos, Pamela Hamamoto, por sua vez, mostrou-se "satisfeita" de ter um projeto de texto "que reflete o trabalho realizado juntos".

- 'Ambicioso demais' -

A importância da prevenção e do combate às pandemias ficou evidente após a catástrofe humana e econômica provocada pela covid-19, que demonstrou falta de preparação, coordenação e solidariedade.