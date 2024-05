Wall Street fecha em alta com novo recorde do índice Nasdaq

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em alta nesta sexta-feira (24), com o setor tecnológico subindo graças ao "boom" da inteligência artificial, antes do fim de semana prolongado devido a um feriado nos Estados Unidos.

O índice Nasdaq, de base tecnológica, subiu 1,10% para um nível recorde de fechamento. Já o industrial Dow Jones finalizou praticamente estável, com uma expansão marginal de 0,01%, enquanto o ampliado S&P 500 avançou 0,70%.

O fim de semana prolongado do "Memorial Day", com feriado na segunda-feira, é um período tradicionalmente positivo para as ações, segundo Quincy Krosby, da consultoria LPL Financial.