Djokovic chega a Paris e treina em Roland Garros

Neste sábado, 'Nole' treinou durante a tarde em Paris por pouco mais de uma hora, com o jovem compatriota Hamad Medjedovic. Ambos disputaram um set de treinamento, sem colocar muita intensidade no duelo, que terminou com vitória do número 1 do mundo.

Ao entrar na quadra, Djokovic encontrou e cumprimentou Rafael Nadal. O espanhol tinha acabado de terminar sua segunda sessão de treinos do dia, depois de uma primeira pela manhã com o dinamarquês Holger Rune.

Novak Djokovic, que acaba de completar 37 anos, vai enfrentar na primeira rodada de Roland Garros, na terça-feira, o francês Pierre-Hugues Herbert (143º), que entrou no quadro principal do torneio com um 'wild card' (convite) dos organizadores.

