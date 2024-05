Ucrânia mostra caminho para vítimas de violência sexual em tempos de guerra, diz Nobel da Paz

"A Ucrânia será o primeiro país a indenizar [em tempos de guerra] 500 vítimas de violência sexual que foram identificadas e que serão acolhidas", explicou.

A iniciativa conta com o apoio do Fundo Global para os Sobreviventes, que Mukwege criou junto com Nadia Murad, vítima de violência sexual, e com quem recebeu o Nobel da Paz de 2018.

"Acredito que é um bom exemplo a ser seguido" para demonstrar aos Estados que é possível agir rapidamente, dada a urgência dos cuidados psicológicos, legais e médicos que as vítimas necessitam.

As vítimas desse crime, muitas vezes considerado invisível devido à impunidade reinante, sentem-se vulneráveis e intimidadas pelo estigma social, pela lentidão dos processos judiciais e pela falta de apoio social.

Por isso, é necessário agir rapidamente, para evitar que a passagem do tempo agrave as já "catastróficas consequências" desse tipo de agressão.

"As vítimas não podem esperar que a guerra termine", disse. "Se lhes pedirem para esperar até o fim da guerra, muitas delas podem desaparecer (...) Podem morrer de doença, de depressão. Podem morrer simplesmente por exclusão".