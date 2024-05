Onda de calor atinge precocemente a Finlândia

Nesta segunda, as temperaturas ficaram entre 24°C e 28°C graus, devido a um sistema de alta pressão sobre o país, combinado com uma massa de ar quente vinda do sul.

Doze dias de maio já ultrapassaram os 25ºC, disse Viljamaa.

Até o momento, a temperatura mais alta registrada no país foi em Salo, uma cidade situada no sudoeste da Finlândia, que chegou aos 28,8°C graus.

"Agora parece que o clima muito, muito quente permanecerá na Finlândia até o final do mês", disse Viljamaa.

A especialista concluiu afirmando que, depois de domingo, é esperado que o clima comece a esfriar, trazendo chuva necessária para a natureza e para os campos que sofrem com a seca.

