Acusada de transfobia, autora de 'Harry Potter' lamenta não ter falado 'antes' sobre questões transgêneros

A autora explica que passou a acreditar que "o movimento sociopolítico que insistia que 'mulheres trans são mulheres' não era nem bem-intencionado nem tolerante, mas era na verdade profundamente misógino, regressivo, perigoso nos seus objetivos e autoritário nas suas táticas".

Rowling acrescenta que a princípio ela acompanhou essa luta de longe, porque as pessoas próximas a ela "imploravam para que ela não falasse sobre isso", mas que ela estava determinada a falar.

Embora negue ser transfóbica, as controvérsias provocadas por suas posições mancharam, para alguns, a aura que ela alcançou como escritora de origem modesta que desfrutou do sucesso global, com mais de 600 milhões de livros vendidos com o mundo mágico de Harry Potter.

A autora foi confrontada com pedidos de boicote, como em 2023, durante o lançamento de um jogo inspirado em Harry Potter.

O ator Daniel Radcliffe, que interpretou Harry Potter na versão cinematográfica, foi um dos que se distanciou publicamente dela. No início de maio, Radcliffe disse que sua briga com Rowling foi "muito triste".

Referindo-se a essas polêmicas, J. K. Rowling afirma que "ninguém que tenha vivido uma onda de ameaças de morte e estupro lhe dirá que é divertido", criticando também a falta de "pensamento crítico" sobre as questões transgêneros.