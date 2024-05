Morre Margot Benacerraf, pioneira do cinema venezuelano que fez sucesso entre 'montanhas de sal'

Benacerraf fez dois filmes: "Reverón" (1952), curta-metragem em homenagem ao pintor venezuelano Armando Reverón, considerado um dos artistas mais importantes do século XX na América, com quem foi a Cannes em 1953, e depois " Araya" (1958), uma docuficção poética sobre a vida dos trabalhadores das minas de sal do nordeste do país, que foi indicada à Palma de Ouro no ano seguinte.

"Orfeu Negro" foi o vencedor, mas "Araya" recebeu o prêmio da crítica internacional, FIPRESCI, e lançou Benacerraf à fama. "Ela chega sem apoio de nenhuma distribuidora, chega com o filme debaixo do braço", diz Cariani.

"Estava com sua mãe quando recebeu o prêmio." "É uma façanha, uma façanha do cinema latino-americano, venezuelano e tudo mais. Margot é uma pioneira em todos os sentidos", acrescenta.

- 'Epopeia' -

Benacerraf rebelou-se contra o estereótipo da mulher judia da alta sociedade que deveria se casar com um empresário e ter filhos. Na verdade, ele nunca se casou, nem teve filhos.

Depois de estudar Filosofia e Letras na Venezuela, ganhou uma bolsa de três meses para estudar no Departamento de Teatro da Universidade de Columbia, em Nova York, onde teve seu primeiro contato com o set cinematográfico.