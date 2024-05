Olympiacos vence Fiorentina (1-0) na prorrogação e conquista Liga Conferência

Antes do triunfo do Olympiakos, o Panathinaikos era o único clube grego a ter chegado a uma final europeia, quando perdeu para o Ajax de Johan Cruyff na Copa dos Clubes Campeões Europeus de 1971.

O jogo desta quarta-feira parecia caminhar para os pênaltis até os 116 minutos, quando El-Kaabi se antecipou ao seu marcador para desviar um cruzamento do argentino Santiago Hezze na área e marcar seu 16º gol na competição europeia nesta temporada.

Os torcedores do time do Pireu, cidade da periferia de Atenas, com presença majoritária no estádio da capital grega, tiveram que esperar alguns minutos para comemorar o gol em definitivo enquanto a jogada era analisada pelo VAR para ver se havia impedimento no lance.

Para o técnico basco José Luis Mendilibar, de 63 anos, é o segundo título europeu consecutivo, depois de ter conquistado a Liga Europa no ano passado, na final vencida pelo Sevilla contra a Roma nos pênaltis.

