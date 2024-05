Trump é condenado em julgamento criminal em meio a campanha pela presidência

Merchan, a quem o ex-presidente chamou de "corrupto" ao longo do julgamento, inclusive na manhã desta quinta-feira, agradeceu aos jurados por darem ao caso "a atenção que merecia".

A identidade dos jurados, sete homens e cinco mulheres, foi mantida em sigilo, para protegê-los das tensões políticas.

Pouco antes de anunciar que haviam chegado a um veredito, os jurados se retiraram da sala para deliberar a portas fechadas, com suas anotações e um computador que contém as provas do caso.

Eles haviam pedido para voltar a ouvir trechos dos depoimentos de dois protagonistas-chave do caso, o ex-diretor de um tabloide próximo de Trump, David Pecker, e o ex-advogado pessoal e homem de confiança do ex-presidente, que se tornou a principal testemunha de acusação do caso, Michael Cohen.

Após o anúncio do veredito, Cohen disse que este foi "um dia importante" para o Estado de direito.

"Hoje é um dia importante para a prestação de contas e o Estado de direito", publicou no X o ex-advogado de Trump. "Embora tenha sido uma jornada difícil para mim e para a minha família, a verdade sempre importa", acrescentou.