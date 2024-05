Gauff vence Yastremska e vai enfrentar Cocciaretto nas oitavas de Roland Garros

Por outro lado, Gauff cometeu poucos erros não forçados nas trocas de bola (nove contra 22 de Yastremska) e conseguiu duas quebras em cinco oportunidades.

No segundo set, a ucraniana impôs mais resistência. Depois de estar perdendo por 5-2, reagiu e no décimo game teve três break points para empatar em 5-5, mas Gauff se recuperou e conseguiu fechar o jogo com um 6-4.

Nas oitavas de final, a jovem americana vai enfrentar a italiana Elisabetta Cocciaretto (51ª), que que chega pela primeira vez a esta fase de um Grand Slam, depois de bater a russa Liudmila Samsonova (17ª) por 2 sets a 0, parciais de 7-6 (7/4) e 6-2.

