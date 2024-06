Investigado por apostas, Paquetá agradece por permanecer na Seleção

O meio-campista Lucas Paquetá agradeceu nesta sexta-feira (31) sua permanência na convocação da Seleção Brasileira que vai disputar a Copa América nos Estados Unidos, apesar de estar sendo investigado na Inglaterra por supostamente participar de um esquema de apostas esportivas.

"Só queria primeiramente agradecer publicamente ao presidente Ednaldo [Rodrigues, da CBF] pelo esforço que teve em apurar os fatos de tudo o que tem acontecido comigo e pela permanência da minha convocação", disse Paquetá em entrevista coletiva em Orlando, na Flórida.

O jogador também destacou a confiança do técnico Dorival Júnior ao incluí-lo no início do mês na lista de 26 convocados para os amistosos de junho contra México (dia 8) e Estados Unidos (dia 12), e para a Copa América (20 de junho a 14 de julho).