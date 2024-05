Quatro mortos por queda de ponte em Barranquilla

Uma ponte para veículos desabou na manhã desta sexta-feira (31) em Barranquilla, a principal cidade caribenha da Colômbia, matando quatro pessoas e ferindo três, segundo as autoridades.

Dois carros e uma motocicleta caíram no vazio quando um trecho da estrutura que liga Barranquilla ao aeroporto local Ernesto Cortissoz desabou, de acordo com o corpo de bombeiros local.

"No local do incidente, três pessoas infelizmente perderam a vida e outra morreu no hospital", disse o coronel Julio Olaya, chefe da polícia de trânsito do município de Soledad, onde está localizado o terminal aéreo, ao Noticias Caracol.