Youtuber canadense é preso em Trinidad e Tobago por gravar vídeos sobre gangues

Com mais de 300 mil inscritos no YouTube, o canadense tem vídeos desde o Haiti aos bairros mais perigosos da Filadélfia, passando pelo Paquistão e Sudão do Sul.

Ele pode pegar até cinco anos de prisão e uma multa de US$ 3 mil (R$ 15.723 na cotação atual).

Desde que chegou à Trinidad e Tobago, há cerca de três semanas, o youtuber entrevistou diversos grupos criminosos de todo o país.

Os vídeos ficaram indisponíveis nesta sexta-feira (31).

A família condenou a prisão em comunicado também publicado em seu canal no YouTube. "Não há razão para prendê-lo. Devemos fazer tanto barulho internacional quanto possível para libertá-lo, já que ele está detido ilegalmente e sem direitos básicos", afirmaram familiares.

Mais de 100 gangues com cerca de 2 mil membros operam no país de 1,4 milhão de habitantes, segundo dados do governo.