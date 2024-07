Naufrágio de pesqueiro deixa 8 mortos nas Ilhas Malvinas

Os 14 sobreviventes, 13 em um barco e um em outro, estavam a caminho do porto de Stanley nas Ilhas Malvinas (Falkland para os britânicos).

"O King Edward VII Memorial Hospital" de Stanley (Puerto Argentino para Buenos Aires), capital do arquipélago, "está preparado para receber os sobreviventes para uma avaliação médica", acrescentou a representação do governo espanhol.

Dos 27 tripulantes do pesqueiro, dez eram espanhóis, entre os quais havia dois pesquisadores, conforme explicou o ministro de Relações Exteriores da Espanha, José Manuel Albares.

Dois dos espanhóis morreram e outros dois estão desaparecidos, detalhou a delegação do governo espanhol na Galícia, região autônoma no noroeste da Espanha de onde procediam as duas vítimas fatais.

De acordo com as autoridades das Malvinas, o naufrágio ocorreu na tarde de segunda-feira "cerca de 200 milhas náuticas [370 quilômetros] a leste de Stanley", segundo uma nota do governo deste território britânico publicada no Facebook.

O delegado do governo espanhol na Galícia, Pedro Blanco, falou pessoalmente com as famílias dos tripulantes espanhóis "para lhes transmitir a informação e se colocar à disposição para o que for necessário, com o compromisso de seguir proporcionando qualquer novidade", conclui o comunicado deste órgão que representa a administração central de Madri nessa região autônoma.