Após tumulto, gol da Argentina é anulado e Marrocos vence (2-1) na estreia em Paris-2024

A tumultuada partida entre Argentina e Marrocos, na abertura do torneio de futebol masculino dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, terminou com uma vitória dos norte-africanos por 2 a 1 nesta quarta-feira (24), em Saint-Étienne, após um final inusitado.

Duas horas depois de um jogo declarado encerrado pelo site oficial do torneio e pelas redes sociais das seleções, os jogadores voltaram a campo, sem a presença de torcedores nas arquibancadas, para jogar três minutos de acréscimos.

Os atletas tiveram que voltar com a notícia de que o árbitro havia anulado o gol do meio-campista argentino Alan Medina no fim dos acréscimos, que significaria o empate para a 'Albiceleste', mas que foi anulado por impedimento após revisão do VAR.