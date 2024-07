Cinco mortos após explosão em fábrica de tequila no México

Cinco pessoas morreram na terça-feira após uma explosão em uma fábrica da produtora de bebidas José Cuervo, no município de Tequila, no estado mexicano de Jalisco (oeste), informaram as autoridades locais.

"Até ao momento foi confirmada a morte de 5 pessoas, funcionários da empresa, um ferido moderado e um ferido em estado grave", informou em comunicado o órgão estatal de Proteção Civil.

Os feridos foram hospitalizados na cidade de Guadalajara, capital do estado, 65 quilômetros a sudeste de Tequila, acrescenta o boletim.