Netanyahu defende conflito em Gaza em discurso no Congresso americano

"Nossos inimigos são seus inimigos", afirmou nesta quarta-feira (24) o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, em um discurso inflamado no Congresso americano, durante o qual chamou o Irã de "eixo do terror" e defendeu uma desradicalização do território palestino.

Essa foi a quarta vez que Netanyahu tomou a palavra no Congresso dos Estados Unidos, um recorde para um líder estrangeiro. Ele foi aplaudido de pé por republicanos ao chegar ao local, enquanto os democratas, descontentes com sua condução do conflito na Faixa de Gaza, permaneceram sentados.

"Para que as forças da civilização triunfem, os Estados Unidos e Israel devem permanecer unidos", ressaltou Netanyahu.