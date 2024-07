Tecnológicas derrubam Wall Street e Nasdaq recua 3,64%

Os resultados decepcionantes de Tesla e Alphabet fizeram as ações tecnológicas despencarem na Bolsa de Valores de Nova York nesta quarta-feira (24), diante do temor dos investidores de uma desaceleração do setor.

O índice Nasdaq, que reúne a maioria das grandes empresas tecnológicas, despencou 3,64%, enquanto o Dow Jones recuou 1,25% e o índice ampliado S&P 500, 2,31%. Nesse sentido, o Nasdaq viveu seu pior dia na Bolsa desde setembro de 2022.

"Os investidores estão preocupados, pois as ações das gigantes tecnológicas puxaram o mercado para cima durante a primeira metade do ano", comentou Sam Stovall, da consultoria de investimentos CFRA.