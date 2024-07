Francês Esteban Ocon vai correr pela Haas a partir de 2025

"Esteban mostrou seu valor na Fórmula 1. A experiência que ele vai trazer, não só com seu talento, mas também por ter trabalhado para uma construtora, vai ser uma grande vantagem para fazer a equipe crescer", disse o japonês Ayao Komatsu, diretor da escuderia americana.

Em 2025, Ocon será companheiro do novato britânico Oliver Bearman (19 anos), que vem da Fórmula 2 e vai disputar sua primeira temporada na Fórmula 1.

Bearman teve que substituir o espanhol Carlos Sainz na Ferrari em março, no GP da Arábia Saudita, e conseguiu uma boa sétima colocação na corrida.

Com a ida de Ocon para a Haas, 15 das 20 vagas no grid já estão ocupadas para a temporada 2025. Ainda têm um assento disponível as equipes Alpine, Mercedes, Racing Bulls, Sauber e Williams.

