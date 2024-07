Surpresa e alívio: policiais estrangeiros na Paris Olímpica

"A polícia espanhola", disse um homem surpreso à sua esposa no metrô de Paris, à medida que os guardas civis, como quase 2.000 outros agentes estrangeiros, apoiam os seus colegas franceses durante os Jogos Olímpicos.

No início da tarde, os intermináveis corredores da estação de metrô Châtelet-Les Halles, em Paris, uma das maiores do mundo, ficam lotados de usuários às vésperas do início do grande evento esportivo mundial.

Entre a multidão, os guardas civis espanhóis, vestidos com seu inconfudível uniforme verde, não passam despercebidos durante sua patrulha em conjunto com os guardas franceses, vestidos de azul.