Publicidade indireta nos Jogos: COI diz para esperar ainda mais

"Os atletas não podem trazer itens pessoais ou telefones para o campo de jogo", explica Voumard. "Ao fazer parceria com a Samsung, podemos capturar aquele momento que é tão único para eles."

A Coca-Cola também conseguiu colocar garrafas douradas entre alguns atletas durante a cerimônia de abertura realizada no rio Sena.

Michael Payne, ex-chefe de marketing do COI, disse à AFP na semana passada que o Comitê Olímpico Internacional enfrentaria um equilíbrio delicado na busca de oportunidades para seus patrocinadores, bem como para aqueles que fazem parceria com as cidades-sede.

"A publicidade indireta dos produtos dos patrocinadores pode não ser errada, mas necessita de uma gestão excepcionalmente cuidadosa", disse ele.

De acordo com Payne, a LVMH "fez um anúncio global maciço e gratuito" durante a cerimônia de abertura e "todos os outros parceiros estarão se perguntando como isso foi feito".

