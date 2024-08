Separatista Carles Puigdemont reaparece brevemente na Espanha após 7 anos, mas volta a fugir

Pensava-se que Puigdemont tentaria entrar no Parlamento catalão para participar como deputado na sessão de posse do novo presidente da região.

Mas o líder independentista não foi ao Parlamento, que ao final da tarde votou a favor de investir como novo presidente da Catalunha o socialista Salvador Illa.

Quando o nome de Puigdemont foi mencionado durante a votação, seus colegas do partido Juntos pela Catalunha (JxCAT) aplaudiram.

"Estão procurando o presidente Puigdemont da mesma forma que a Polícia Nacional e a Guarda Civil, às vésperas de 1º de outubro [de 2017], procuravam as urnas e as cédulas", ironizou durante o debate o líder do JxCAT no Parlamento, Albert Batet, em referência ao referendo ilegal de autodeterminação realizado naquela data.

"Uma humilhação insuportável. Mais uma. É doloroso assistir ao vivo a esse delírio do qual [o presidente do Governo] Pedro Sánchez é o principal responsável. É imperdoável prejudicar a imagem da Espanha dessa maneira", reagiu na rede social X Alberto Núñez Feijóo, líder do Partido Popular conservador, o principal da oposição a nível nacional.

- Sem anistia -

Puigdemont, que se refugiou na Bélgica nos últimos anos, antes de fazer campanha a partir do sul da França para as eleições catalãs de maio, continua sob ordem de prisão, uma vez que o Tribunal Supremo determinou em julho que ele não pode se beneficiar da lei de anistia pelo crime de malversação.