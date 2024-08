Fonte próxima ao Hezbollah afirma que Israel atacou depósito de armas no leste do Líbano

Mais cedo nesta segunda-feira, dois combatentes do Hezbollah e um soldado israelense foram mortos em ataques transfronteiriços, que se intensificaram desde o início da guerra em Gaza em 7 de outubro. O movimento libanês afirma atacar Israel em apoio ao Hamas, seu aliado palestino.

Os ataques ocorreram no norte de Israel e no sul do Líbano, de acordo com o movimento xiita libanês e o Exército israelense.

Um soldado de 45 anos, militar de carreira, "morreu em combate no norte de Israel", informou o Exército israelense, acrescentando que outro militar ficou gravemente ferido no incidente.

Os temores de que o conflito se espalhe pela região aumentaram desde que um ataque israelense matou um líder militar do Hezbollah em seu reduto nos subúrbios do sul de Beirute no final de julho.

Sua morte ocorreu horas antes do assassinato do chefe do Hamas em Teerã, pelo qual Israel foi responsabilizado, com Irã e Hezbollah prometendo vingança.

O Exército israelense informou que bombardeou "terroristas do Hezbollah" em Hula, no sul do Líbano.