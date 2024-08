Sinner vence Tiafoe e é campeão do Masters 1000 de Cincinnati

Os dois tenistas duelaram por quase uma hora no primeiro set, em que Sinner acertou impressionantes dez aces.

No tie break, um erro de Tiafoe foi o suficiente para dar dois set points ao número 1 do mundo, que não perdoou e fechou a primeira parcial com um 7-4.

No segundo set, Sinner quebrou duas vezes o serviço do americano, mas ainda teve que lutar para fechar o jogo, com Tiafoe salvando três match points e diminuindo a vantagem para 5-2, até que o número 1 do mundo selou a vitória no game seguinte.

No total, Sinner acertou 29 bolas vencedoras, incluindo 13 aces, e quebrou o saque do americano duas vezes em oito oportunidades.

"Estou feliz, esta semana foi muito difícil", disse o italiano após a partida.

"Frances e eu estávamos cansados das semifinais [de domingo] e havia muita tensão", acrescentou. "Estou feliz por ter mantido meu nível nos momentos importantes. Lidei bem com as situações na quadra".