Direita se divide conforme se informa: pela TV, Nunes, pelas redes, Marçal

No levantamento mais recente, divulgado nesta quarta-feira (11), Nunes subiu cinco pontos percentuais em relação a agosto e há um empate triplo entre o prefeito, com 24% das intenções de voto, Marçal com 23% e Guilherme Boulos (PSOL) com 21%.

A análise segmentada é mais delicada, porque as margens de erro chegam a 5 a 6 pontos percentuais para mais ou para menos. Ainda assim, as diferenças são muito expressivas.

Entre os que utilizam a TV como fonte de notícias, geralmente os mais idosos e os mais pobres, as intenções de voto de Nunes cresceram de 24% na pesquisa de agosto para 34% agora. Boulos registra 22% e Marçal apenas 8%. O candidato do PRTB não possui tempo de televisão, porque seu partido não tem representantes no Congresso.

Mas se o público se informa majoritariamente sobre política pelas redes sociais, a situação se inverte. Marçal avança de 33% das intenções de voto em agosto para 46% hoje, enquanto Boulos tem 18% e Nunes 17%.

Analistas acreditam que o prefeito também consegue uma parcela de voto da periferia, que não tem orientação ideológica tão definida, e que já votou tanto em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quanto em Jair Bolsonaro (PL).

Direita dividida

Os eleitores também estão profundamente divididos entre Marçal e Nunes conforme o sexo, a idade, e a religião. Mulheres votam em Nunes, homens em Marçal. Evangélicos em Marçal, católicos em Nunes. Idosos em Nunes, jovens em Marçal.