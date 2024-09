Reinaldo: Congresso reacionário será entrave para criar estatuto climático

E, portanto, incentivam o incêndio, a falta de chuva, a seca, o desastre climático. (...) E nós precisamos de um estatuto jurídico. Significa que precisamos de leis especiais para essa situação que a gente está vivendo: desde elevar a pena pra quem bota fogo em áreas de cultivo ou sei lá o quê, elevar a pena pra desmatador e ser absolutamente implacável com essa questão. E, de algum modo, isso pode e deve passar pelo Supremo, já está passando. Tem uma questão que chegou lá. O [ministro Flávio] Dino determinou o aumento de bombeiros da Força Nacional pra atuar.

A preservação do meio ambiente é um bem constitucionalmente protegido. Então, agora, a gente precisa ficar atento, sobretudo, a essa excrecência chamada bancada ruralista. Digo excrecência, porque nunca o agronegócio teve tanto dinheiro no Brasil, nunca teve um Plano Safra deste tamanho e, no entanto, eles estão cuidado de outros assuntos. (...) Se ocupam da questão de arma, endossam projetos de desatamento, quando a função do agro, hoje, deveria ser lutar pela preservação do meio ambiente, porque isso que temos aí vai ter um custo gigantesco e não é um custo gigantesco pra eles, é um custo gigantesco pro país. Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

Reinaldo ressaltou que será preciso mudar a maneira de produzir no país.

Nós vamos ter que lidar com a falta de chuva sei lá por quanto tempo, vai haver quebra de produção. Então, de imediato é apagar fogo, ver o que der pra fazer, onde der, com projeto de irrigação e não sei o quê, criar as brigadas anti-incêndio, aumentar pena pra quem comete crimes ambientais. Agora, no médio e no longo prazo, a gente precisa ver o que dar pra salvar e, portanto, nós precisamos nos ver livre dos tarados do desmatamento.

Essa era a hora de haver uma espécie assim de união nacional, que é o que interessam, o que temos de salvar aí. Não vai acontecer. Eu estou vendo: a extrema direita está querendo usar isso como uma oportunidade pra ver se ataca ainda mais.(...) A criação de estatuto jurídico por essa autoridade climática vai ser muito difícil, porque nós temos gente no Congresso que é aliada de desmatador, que é aliada de gente que destrói o meio ambiente. Mais do que aliados, muitas vezes são os próprios, são donos de propriedades em que se pratica essas barbaridades. Então, vai ser um negócio muito complicado, politicamente também. Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

