Sakamoto: está quente e difícil de respirar? Calma, ainda vai piorar muito

Um spoiler para o pessoal do Sul-Sudeste maravilha: se a Amazônia virar um grande deserto -- sim, há um processo de desertificação em curso -- a vida por aqui, como a conhecemos, também acaba. Porque parte da umidade da Amazônia é que mantém a vida aqui [com os rios voadores]. Tchau indústria, agronegócio paulista, do Sul. (...) Matamos o inverno e o verão no Sudeste, só tem calor: em uma parte do ano com poluição outra com tempestades que trazem apagões de energia. Consumimos desenfreadamente madeira, minério, carne, boi e energia da Amazônia sem calcular o impacto disso. Lançamos poluição pelos escapamentos e fábricas daqui. Está quente e difícil de respirar? Mas vai piorar, e muito. Por quê? Porque a gente fica apontando o culpado como alguém distante, quando o culpado de tudo isso também está no espelho.

Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

O colunista também destaca que é preciso cobrar setores que deveriam ser responsabilizados, como o agronegócio e o extrativismo.

Já passou da hora de cobrar o agronegócio e o extrativismo brasileiro a terem vergonha na cara e serem parte da solução. Vemos campanha 'o agro é pop para cá, é limpo para lá, é sustentável'. Uma parte do agronegócio, não tenho dúvida nenhuma, opera com padrões alinhados com as melhores práticas internacionais. Mas não são todos.

Também vemos associações e entidades ou políticos que representam o agronegócio no Congresso Nacional agindo pelos interesses, não desse grupo que está operando no estado da arte com trabalho decente, sustentabilidade ambiental, garantia de qualidade da água, sem grilar terras, sem destruir o meio ambiente, tratando bem as comunidades tradicionais. (...) Ao contrário, eles representam um pessoal que usa trabalho análogo à escravidão, desmata ilegalmente, ocupa terras de forma criminosa e expulsa comunidades indígenas e quilombolas, que são os grupos que mais garantem a preservação de vegetação nativa. Daí, fica difícil.

