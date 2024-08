Moscou convoca diplomata dos EUA por reportagens em território russo controlado por Kiev

Suas ações, disse o ministério russo, "provam claramente o envolvimento dos Estados Unidos como participante direto no conflito".

Moscou denuncia regularmente a presença de "mercenários" ocidentais que lutam junto com Kiev.

Após meses de retirada diante do avanço das tropas russas no leste do seu território, a Ucrânia lançou uma grande ofensiva na região fronteiriça russa de Kursk em 6 de agosto.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, declarou na segunda-feira que Kiev controla agora 92 localidades e 1.250 km2.

bur/jm/meb-jvb/mb/aa/dd

© Agence France-Presse