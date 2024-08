Sinner abre distância no topo do ranking da ATP; Alcaraz e Zverev ameaçam Djokovic

O tenista italiano Jannik Sinner continua no topo do ranking da ATP e aumentou sua vantagem depois de vencer o Masters 1000 de Cincinnati, que não contou com a participação do sérvio Novak Djokovic, defensor do título.

Enquanto Sinner segue crescendo, Djokovic, número 2 do ranking, não disputou o torneio após a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris e perdeu os 1.000 pontos que somou no ano passado.

O italiano tem 2.300 pontos de vantagem sobre o sérvio, de acordo com a lista publicada nesta terça-feira (20).