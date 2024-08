Veículo humanitário da ONU é atingido por disparos israelenses em Gaza

Um veículo da ONU que fazia parte de um comboio humanitário coordenado com as autoridades israelenses foi atingido por disparos feitos por Israel na terça-feira em Gaza, mas ninguém morreu, anunciou um porta-voz das Nações Unidas nesta quarta (28).

"Ontem à noite, um veículo humanitário da ONU que estava claramente identificado e fazia parte de um comboio totalmente coordenado (com as forças armadas de Israel) foi atingido dez vezes por disparos israelenses", disse Stéphane Dujarric, porta-voz do secretário-geral, indicando que dois dos passageiros foram salvos graças à blindagem.

Este evento "é o último que põe em manifesto que os sistemas estabelecidos para a coordenação não funcionam", insistiu. "Continuamos trabalhando (com as Forças Armadas israelenses) para garantir que este tipo de incidentes não se repita".