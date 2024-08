X espera ser bloqueado 'em breve' no país por ordem judicial

A rede social X, do bilionário Elon Musk, informou nesta quinta-feira que espera ser bloqueada no Brasil "em breve", por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que deu um prazo de 24 horas ontem à plataforma para indicar um representante legal no país.

"Em breve, esperamos que o ministro Alexandre de Moraes ordene o bloqueio do X no Brasil, simplesmente porque não cumprimos suas ordens ilegais para censurar seus opositores políticos", divulgou em comunicado a rede social, antigo Twitter.

