Vini Jr. marca mas Real Madrid volta a empatar e fica a 4 pontos do líder Barça

Logo após conhecer o resultado do sorteio da Liga dos Campeões, torneio do qual participará pela primeira vez na história e no qual enfrentará adversários de prestígio como Liverpool, Arsenal, PSG e Milan, o time catalão mais uma vez lembrou o ano passado com um jogo muito completo e muita eficiência diante da baliza adversária.

Bryan Gil (34'), o ucraniano Viktor Tsygankov (53'), Abel Ruiz (56') e o veterano atacante uruguaio Cristhian Stuani (90') foram os autores dos gols do time 'rojiblanco', que com a vitória sobe ao 7º lugar na classificação, com 4 pontos.

--- Resultados da terceira rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

- Segunda-feira:

Villarreal - Celta Vigo 4 - 3

- Terça-feira: