Dissidente das Farc rejeita paz 'expressa' para sua guerrilha na Colômbia

Mendoza declarou que algumas unidades do grupo operam em áreas de cultivo de coca sobre as quais existe um "imposto estabelecido" que não inclui os agricultores.

Em menos de dois anos, e à custa de uma guerra sangrenta com o EMC em 2023, a Segunda Marquetalia conseguiu unificar uma série de grupos rebeldes em Nariño sob o título do "Coordenadora da Guerrilha do Pacífico", que atualmente conta com sete unidades organizadas como "frentes". Desde então, se impõe nesta região costeira do Pacífico, historicamente violenta.

Também há uma frente dissidente da guerrilha do ELN, que está em negociação com o governo, com quem a Segunda Marquetalia "tinha acordos de amizade, de não agressão".

Já os dissidentes do EMC liderados por Iván Mordisco, são, segundo Mendoza, "a versão do paramilitarismo na nova era", de extrema direita e cúmplices do exército, critica o comandante.

- "Boa vontade" de Petro -

Eleito em 2022 como o primeiro presidente de esquerda da história da Colômbia, Petro quer colocar fim a seis décadas de conflito armado por meio de negociações.