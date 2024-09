Migração para Bluesky e Threads em alta no Brasil, após bloqueio do X

- Cenário incerto -

Embora a busca por plataformas alternativas tenha crescido, não se sabe se a popularidade dessas redes se manterá.

Raquel Recuero, coordenadora do Laboratório de Pesquisa em Mídia, Discurso e Análise de Redes Sociais da Universidade Federal de Pelotas (Ufpel), afirma ser difícil fazer uma projeção de qual plataforma será mais abraçada pelos antigos usuários do X: "Provavelmente vão se espalhar por várias plataformas diferentes. Esse tipo de ação coordenada é difícil".

Para Viktor Chagas, professor de Estudos Culturais e Mídia do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal Fluminense (UFF), os brasileiros devem buscar plataformas similares ao X para se manter em contato com outros países e participar do debate público do Brasil.

Mas, de acordo com Chagas, o uso de alternativas com uma base de usuários menor "pode representar um certo isolamento do Brasil em relação ao restante do mundo, o que torna a acomodação dos usuários no Bluesky frágil".

Essa preocupação já é sentida por Leal, usuário também recém-chegado ao Bluesky, que revelou à AFP estar tendo dificuldades para se adaptar à nova rede por não conseguir encontrar os mesmos perfis que seguia anteriormente no X.