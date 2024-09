Sabalenka vence Navarro e fará final do US Open pelo 2º ano seguido

Mas as armas de Navarro, que são sua velocidade, mentalidade e precisão em todos os golpes, foram insuficientes diante da potência de Sabalenka.

Doze centímetros mais alta, a bielorrussa dominou o jogo com seus golpes de direita (34 'winners' contra 13 de Navarro), impedindo a americana de prolongar as trocas de bola.

"Foi uma experiência incrível jogar no Ashe contra uma adversária como ela", disse Navarro na entrevista coletiva após a partida.

"Obviamente é decepcionante não ter vencido hoje, quando me recuperei no final do segundo set e senti que poderia levar o jogo para o terceiro. Mas não consegui, ela jogou muito bem no momento decisivo", reconheceu a americana.

Duas vezes campeã do Aberto da Austrália (2023 e 2024), Sabalenka segue avançando firme num torneio em que outras favoritas como Gauff e a polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, foram ficando pelo caminho.

- Virada frustrada -

O jogo abriu as semifinais da chave feminina do US Open, que reacenderam as esperanças do país anfitrião.