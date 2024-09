Wall Street fecha sem tendências definidas em mercado cauteloso

Wall Street também recebeu dados sobre a atividade do setor de serviços nos Estados Unidos, que permaneceu fraco, mas com um leve avanço em agosto, pelo segundo mês consecutivo, surpreendendo os analistas que esperavam uma queda, de acordo com a pesquisa da federação profissional ISM.

Sem a possibilidade de tirar conclusões claras a partir desses indicadores, os investidores optaram pela cautela, sem aumentar "sua exposição ao risco, dada a sensibilidade do mercado ao relatório" de emprego, explicou Kourkafas.

O Nasdaq conseguiu fechar em alta, especialmente graças à Tesla (+4,90%).

O fabricante de veículos elétricos, de propriedade do magnata Elon Musk, anunciou o lançamento em 2025, na China e na Europa, de seu programa de assistência à condução FSD (Full Self-Driving), caso seja autorizado pelos reguladores.

As ações da Amazon também subiram, com um ganho de 2,63%, após uma recomendação positiva do gestor de carteiras Cantor Fitzgerald.

A Nvidia, estrela do setor de microprocessadores, conseguiu subir 0,94%, após ter perdido 16% em uma semana, desde a divulgação de seus resultados trimestrais.