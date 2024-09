Empresa chinesa Ant Group lança 'assistente de vida' baseado em IA

A empresa de tecnologia financeira Ant Group, apoiada pela gigante do comércio digital Alibaba, anunciou o lançamento de um aplicativo de celular com um "assistente de vida" alimentado por inteligência artificial (IA).

O grupo disse que o aplicativo Zhixiaobao pode ajudar seus usuários a "pedir refeições, chamar táxis, comprar ingressos e descobrir opções locais de restaurantes e entretenimento", além de acessar os serviços do aplicativo Alipay, a maior plataforma de pagamentos digitais do mundo.

A apresentação de quinta-feira em Xangai coincide com uma forte aposta de gigantes da tecnologia como Google, Meta e Microsoft no mercado de IA e na busca de uma maior integração com robôs conversacionais.