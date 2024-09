Técnico espanhol Mikel Arteta renova com Arsenal

O técnico espanhol Mikel Arteta, de 42 anos, renovou com o Arsenal com "um contrato de longa duração", anunciou nesta quinta-feira (12) o clube londrino através de suas redes sociais, sem especificar a duração do novo acordo.

No comando desde dezembro de 2019, Arteta conseguiu devolver os 'Gunners' à elite da Premier League, com dois vice-campeonatos consecutivos (2023 e 2024), além dos títulos da FA Cup (2020) e da Community Shield (2020 e 2023).

Apesar de ter deixado escapar o título da Premier League, que o Arsenal não conquista desde 2004, o clube conseguiu bater o recorde de vitórias no campeonato (28), gols marcados (91) e percentual de vitórias em uma temporada (67,3%).