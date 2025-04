Flamengo vence Deportivo Táchira (1-0) em estreia na Libertadores

Apenas segundos depois de entrar em campo, em seu primeiro toque na bola, o atacante Juninho marcou o gol da vitória do Flamengo sobre o Deportivo Táchira por 1 a 0 nesta quinta-feira (3), na Venezuela, na primeira rodada do Grupo C da Copa Libertadores 2025.

O gol saiu aos 12 minutos do segundo tempo: Everton Cebolinha avançou pela esquerda e cruzou, Bruno Henrique desviou de cabeça e Juninho apareceu na segunda trave para mandar a bola para as redes com o peito.

O Flamengo teve dificuldades para traduzir sua superioridade no Estádio Pueblo Nuevo, na cidade de San Cristóbal, esbarrando na boa atuação do goleiro do Táchica, Jesús Camargo.