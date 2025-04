Tribunal da Coreia do Sul valida impeachment do presidente Yoon Suk Yeol

Yoon revogou o decreto seis horas depois. Os legisladores desafiaram as forças de segurança que tentaram isolar o Parlamento e votaram contra a medida. O então presidente afirmou que não pretendia implementar totalmente o governo militar e minimizou as consequências, destacando que ninguém ficou ferido.

Quase três meses presos. Yoon se tornou o primeiro presidente sul-coreano em exercício a ser preso em 15 de janeiro, mas foi solto em março depois que um tribunal cancelou seu mandado de prisão. Os promotores decidiram não recorrer da decisão.

Tribunal citou dúvidas sobre a legalidade do processo. O Tribunal Distrital Central de Seul disse em um comunicado que sua decisão pela soltura se baseou no momento da acusação, que ocorreu após o término do período de detenção inicial, e observou "questões sobre a legalidade" do processo de investigação que envolveu duas agências distintas.

"É deplorável que o procedimento tenha sido realizado de forma coercitiva com um mandado inválido", critica Yoon as circunstâncias da prisão.

Mesmo suspenso do cargo, Yoon recebeu aumento salarial ontem (13). Seu salário aumentou para 262 milhões de won (Próximo de R$ 1 milhão por ano na cotação atual). A informação foi obtida pela AFP no começo de janeiro de 2025, em um documento do Ministério de Gestão de Pessoal e Inovação do país.

(Com AFP e Reuters)