Concursos de beleza são acusados de discriminação nos EUA

Veronika Didusenko, que venceu o concurso Miss Ucrânia em 2018 e participou do ato de hoje, teve seu título retirado quando os organizadores do Miss Mundo, do qual fazem parte os concursos nacionais, souberam que ela era mãe. Desde então, ela luta contra a discriminação contra as jovens mães pela indústria dos concursos de beleza, que "podem ser uma fonte de empoderamento e lançaram a carreira de muitas mulheres", ressaltou.

af/ag/lb/am

© Agence France-Presse