Portugal pede ajuda a parceiros europeus para combater incêndios

Os incêndios mais graves ocorreram no norte e no centro do país, especialmente na região de Aveiro, em vilarejos próximos à cidade de Albergaria-a-Velha.

Especialistas consideram que a multiplicação das ondas de calor, bem como o aumento de sua duração e intensidade, são uma consequência das alterações climáticas. A Península Ibérica é uma das zonas mais afetadas pelo aquecimento global.

