Financiamento climático, o pomo da discórdia das negociações na COP29

Concretamente, isto inclui todos os fundos (públicos ou privados) que promovem um desenvolvimento econômico baixo em carbono e a adaptação: energias eólica, solar, nuclear, hidrogênio limpo; carros elétricos; transição ecológica na agricultura; reflorestamento; isolamento térmico de residências; acesso seguro à água; saneamento; sistemas de saúde capazes de gerir ondas de calor e inundações; diques para enfrentar o aumento do nível do mar, etc.

Não existe, no entanto, uma norma universal estrita sobre o financiamento "verde", e às vezes a fronteira entre a ajuda ao desenvolvimento e o financiamento climático é difusa.

Além disso, pode, por exemplo, uma subvenção para um hotel eficiente no uso da água ser considerada financiamento climático? As COP nunca o definiram.

- Quando dinheiro é necessário?

As necessidades de "financiamento climático" em escala mundial são estimadas em 10 trilhões de dólares anuais (R$ 55 trilhões, em valores atuais) entre 2030 e 2050, segundo um estudo do grupo Climate Policy Initiative. Em comparação, foram gastos aproximadamente US$ 1,3 trilhão em 2021/2022 (aproximadamente R$ 6,8 trilhões, em valores da época).

Mas no âmbito da ONU ou da mídia, o "financiamento climático" se refere mais às dificuldades dos países em desenvolvimento para obter no cenário internacional o dinheiro necessário para uma "transição justa" ecológica e para enfrentar as catástrofes climáticas.