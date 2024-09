Chefe da ONU expressa a Maduro preocupação com situação na Venezuela

O secretário-geral da ONU, António Guterres, expressou nesta sexta-feira (20) ao presidente Nicolás Maduro sua preocupação com a situação na Venezuela após a sua proclamada vitória nas eleições de 28 de julho.

Em sua primeira conversa por telefone desde a eleição contestada, Guterres disse a Maduro estar preocupado devido "aos relatos de violência pós-eleitoral e violações de direitos humanos".

Guterres destacou a "necessidade resolver qualquer disputa política de maneira pacífica, por meio de um diálogo genuíno e inclusivo", indicou um comunicado do escritório do porta-voz. Também tomou nota das posições do presidente sobre a situação.