7 de outubro: as horas mais sombrias de Israel

Os milicianos palestinos assassinaram vários participantes do festival de música eletrônica e seguiram de porta em porta nos kibbutz, executando os moradores.

Em março, um relatório da ONU afirmou que havia "motivos razoáveis para acreditar" que estupros foram cometidos durante o ataque. Também cita "informações claras e convincentes" de que algumas reféns capturadas naquele dia foram estupradas.

- Resposta lenta do Exército -

Às 08H30, os combatentes islamistas já haviam atacado sete bases militares: Erez, perto da área norte da Faixa de Gaza, Nahal Oz, em frente à Cidade de Gaza, duas localizadas perto do kibutz de Beeri, outra em Reim, perto do centro de Gaza, e mais duas no sul, perto da fronteira com o Egito.

Os moradores dos kibbutz próximos à Faixa de Gaza tiveram que lutar por conta própria contra os agressores durante horas porque o Exército demorou a comparecer em seu auxílio.

Os sobreviventes relataram o medo que sentiram nos refúgios de suas casas enquanto os milicianos do Hamas tentavam arrombar suas portas ou como pegaram as armas que tinham ao seu alcance e saíram para impedir o ataque.