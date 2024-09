Presidente do Irã busca diálogo com Ocidente sobre 'agressão' russa à Ucrânia

As tensões aumentaram recentemente depois de França, Reino Unido, Alemanha e Estados Unidos terem anunciado novas sanções contra o Irã pelo fornecimento de mísseis.

O presidente iraniano negou novamente que o seu país tenha fornecido estas armas à Rússia.

Pezeshkian garantiu que o Irã acredita na resolução do conflito na Ucrânia por meio do "diálogo e não da morte". "As fronteiras de cada país devem ser respeitadas", acrescentou.

A Ucrânia ameaçou romper relações com Teerã por causa dos mísseis que, segundo fontes diplomáticas, poderiam permitir que a Rússia atacasse ainda mais o país.

