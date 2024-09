Roqueiro argentino Charly Alberti é novo embaixador da ONU para o meio ambiente

"O mundo está um rolo climático", diz Charly Alberti, nomeado, nesta segunda-feira (23), embaixador do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) para a América Latina e o Caribe, uma responsabilidade com a qual espera "energizar as pessoas" em "um momento muito complicado" para o planeta.

O baterista da lendária banda de rock argentina Soda Stereo, que alcançou a fama na década de 1980, está convencido de que a "arte em todas as suas formas tem o poder de mobilizar o mundo e inspirar as mudanças tão necessárias".

Ao anunciar sua nomeação durante a semana de alto nível da Assembleia da ONU, em Nova York, a diretora-executiva do Pnuma, Inger Andersen, destacou que sua "paixão pelo meio ambiente e sua capacidade para conectar as pessoas através da música o tornam um poderoso defensor da ação ambiental".