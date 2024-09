Zoológico da Finlândia devolverá dois pandas à China por problemas financeiros

Um acordo de empréstimo tinha sido assinado durante a visita do presidente chinês, Xi Jinping, ao país nórdico em 2017.

"Naquele momento, estávamos certos de que era a decisão correta", ressaltou Sivonen.

A diminuição do número de visitantes devido à pandemia de covid, o aumento das taxas de juros e a inflação após a invasão da Ucrânia afetaram as finanças do zoo.

"O custo da casa dos pandas chega a 8,5 milhões de euros (cerca de R$ 52 milhões) e o custo anual de manutenção dos animais é de 1,5 milhão de euros (R$ 9,3 milhões)", acrescentou.

O acordo de devolução foi fechado com os sócios do zoológico na China em 20 de setembro.

Os pandas, que estão em "muito bom estado" segundo o diretor, serão postos em quarentena no final de outubro durante pelo menos um mês antes de voltarem para a China.