Flamengo fica no 0 a 0 com Peñarol, que avança às semifinais da Libertadores

Com os uruguaios Arrascaeta e Nicolás de la Cruz comandando o meio-campo, atacando alternadamente pelas duas pontas, através de Gérson e do equatoriano Gonzalo Plata, e com um Bruno Henrique muito ágil, o Flamengo teve claro domínio durante todo o primeiro tempo.

Muito mais do que havia feito no Rio. E o Peñarol ficou ainda mais recuado no Campeón del Siglo do que no Maracanã: no primeiro tempo não conseguiu em nenhum momento recuperar a bola e mantê-la em sua posse. E nem emendar qualquer jogada de ataque.

Era o Flamengo do técnico Tite quem tinha a obrigação de atacar. O time carioca assim o fez, mas encontrou novamente - como havia acontecido no jogo de ida - uma barreira na grande atuação do goleiro Washington Aguerre, mais seguro do que a defesa, que mostrava fragilidades ao ser atacada.

- Peñarol resiste -

O primeiro tempo terminou empatado em 0 a 0 e a previsão era de uma segunda etapa com domínio ainda maior do time rubro-negro. E foi o que aconteceu.

Tite colocou todas suas fichas em campo: Wesley na lateral e o artilheiro Gabigol, ausente no jogo de ida por lesão.